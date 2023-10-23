Турецкие хакеры сообщили о крупном взломе израильского Минобороны

Об этом сообщил телеканал TGRT Haber. По их утверждению, хакеры получили доступ к сверхсекретным данным, касающимся деятельности и кадрового состава данного министерства.

Хакерская группа Ayyıldız Tim, имеющая связи с киберактивистами и хакерами в Турции, регулярно проводит кибератаки в отношении израильских организаций, со времен начала военного конфликта с ХАМАС. В этот раз группа заявила, что ей удалось взломать серверы Минобороны Израиля и получить довольно весомые данные, однако пока никаких доказательств данного утверждения приведено не было.

На данный момент Израиль не подтвердил и не опроверг эти утверждения. Органы правопорядка и кибербезопасности могут в ближайшее время начать расследование инцидента, чтобы определить, насколько серьезным был взлом и какие данные были скомпрометированы.