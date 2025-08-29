Турецкий танкер спровоцировал разлив нефти под Новороссийском

Инцидент с турецким танкером T.SEMAHAT привел к разливу нефтепродуктов в акватории Черного моря возле Новороссийска, создав нефтяное пятно площадью 4 гектара. Об этом сообщает SHOT.

Чрезвычайная ситуация произошла во время плановой погрузки нефти в 5 км от городской черты Новороссийска. На танкере T.SEMAHAT под турецким флагом, прибывшем из порта Керфез, произошел сбой технологического процесса, приведший к выбросу более тонны нефтепродуктов в море.

Мгновенно была запущена процедура локализации: введен объектовый режим ЧС, к месту происшествия направлены специализированные силы. На поверхности воды образовалось масштабное пятно протяженностью 400 метров при ширине 100 метров. На борту судна находились 24 члена экипажа, пострадавших нет.

Новороссийск является ключевым нефтеналивным портом России, где подобные инциденты несут серьезные экологические риски для всего Черноморского побережья.

