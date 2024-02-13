Турецкую Анталью затопило после проливных дождей

Ливень начался вчера вечером, а ночью усилился. Подтоплены некоторые дома, затруднено движение транспорта.

По любимому туристами району «Старый город» несутся потоки воды, глубина которых достигает метра. Непростая метеорологическая ситуация на курорте сохраняется.

В конце декабря из-за наводнений на юге Таиланда погибли шесть человек.