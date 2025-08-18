Турист исчез в горах Алтая во время самостоятельного похода

Телеграм-канал SHOT сообщил , что во время туристического похода в горах России бесследно пропал человек. Как пишет источник, трио путешественников, не зарегистрировавшись должным образом перед восхождением, самостоятельно отправилось покорять перевал Орой, расположенный на Алтае. В пути престарелый турист, которому было 72 года, оторвался от своих спутников и, двигаясь в сторону так называемого «домика молочника», перестал отвечать на звонки.

В настоящее время судьба туриста остается неизвестной. Несмотря на то, что спасательные службы тщательно прочесали свыше 20 километров горного массива, найти какие-либо зацепки, указывающие на местонахождение пропавшего, не удалось.

Подчеркивается, что данный перевал представляет собой повышенную опасность для пеших прогулок в связи с резкими изменениями высоты и обилием крутых поворотов.

