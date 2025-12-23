Турист из США пронес пистолет и прострелил себе руку на глазах у пассажиров

В одном из самых загруженных аэропортов мира произошел инцидент с огнестрельным оружием, передает издание People.

21 декабря в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте (США) 59-летний турист Дуглас Смит пронес через контроль пистолет и случайно выстрелил себе в руку.

Инцидент произошел на этаже выдачи багажа. По информации полицейских, выстрел был непреднамеренным.

Находившийся поблизости очевидец быстро среагировал и забрал оружие у раненого мужчины. Когда правоохранители прибыли на место, Смит оставался в сознании. Его экстренно госпитализировали, и к вечеру того же дня его состояние стабилизировалось.

В отношении Смита выдвинули обвинения. Ему инкриминируют хранение огнестрельного оружия в запрещенном месте и безрассудное поведение. После выписки из медицинского учреждения мужчину заключат под стражу.

