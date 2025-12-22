Ночь перед вылетом закончилась паникой: пассажирку во Внуково бросился спасать персонал

Пассажирка оказалась заблокирована в номере капсульного отеля, расположенного в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в чистой зоне после прохождения предполетного контроля. По предварительной информации, дверь капсулы заклинило, и выбраться самостоятельно женщина не смогла. С момента блокировки прошло около полутора часов, при этом время до вылета самолета продолжало сокращаться, сообщает Life.ru со ссылкой на Shot.

Сотрудники отеля пытались устранить неисправность, однако оперативно решить проблему им не удалось. Для доступа к капсуле потребовалось вмешательство технического персонала на территории аэропорта. Очевидцы сообщают, что из замкнутого пространства были слышны крики. У пассажирки, предположительно, началась острая реакция на длительное пребывание в ограниченном пространстве.

Поскольку отель расположен в стерильной зоне, помощь извне была ограничена. Освобождение пассажирки должны были обеспечить сотрудники, допущенные к работе на данной территории.

