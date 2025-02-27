Турист в Китае выживал в горах 10 дней за счет зубной пасты

Молодой человек заблудился в горах в китайской провинции Шэньси. Он выжил за счет того, что питался зубной пастой. Об этом рассказало издание South China Morning Post.

18-летний парень отправился в горы Циньлин, которые находятся на северо-западе провинции Шэньси в Китае. Через два дня у него сели все электронные гаджеты, и после этого турист понял, что заблудился. Во время попыток выйти к людям он не раз падал и в итоге сломал себе руку. В результате юноша отказался от дальнейшего движения, он сделал себе подстилку из травы и соломы рядом с валуном и стал дожидаться спасателей. Такая стратегия принесла успех: его нашли 17 февраля, после 10 дней после пропажи.

«В мучительный период, когда он столкнулся с нехваткой продовольствия, Сунь Лян смог выжить, питаясь речной водой, талым снегом и даже зубной пастой», — указали журналисты.

Издание добавило, что на том маршруте, по которому шел юный турист, за последние 20 лет исчезло и погибло порядка 50 человек. Семь лет назад маршрут официально закрыли, запретив все походы и поездки в этом районе. Путешественники отправляются туда на собственный страх и риск.

Ранее сообщалось об исчезновении двух туристов в горах Северной Осетии. Они приехали из Санкт-Петербурга на ледовый фестиваль и попали под лавину. Спасатели вели их поиски, но потом прекратили операцию из-за неблагоприятных погодных условий.