В Северной Осетии туристов накрыла снежная лавина

Двое мужчин прибыли в Северную Осетию для участия в ледовом фестивале, но попали под лавину. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное пресс-службой главы региона. По нему работы по поиску двух пропавших приезжих из Санкт-Петербурга приостановлены из-за сложных погодных условий.

«В горах сохраняется высокая лавиноопасность, идет снегопад, плохая видимость, сильный ветер. Неблагоприятные погодные условия препятствуют проведения поисково-спасательных работ и создают угрозу для жизни и здоровья спасателей», — указали журналистам.

Одному из пропавших 25 лет, другому 36. Они прибыли в Северную Осетию, чтобы поучаствовать в ледовом фестивале. Мужчины пропали в ущелье Танадон после того, как там сошла лавина. Спасатели планируют задействовать в поисках дополнительных людей после того, как погода улучшится.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла трех человек в районе курорта «Роза Хутор» в Сочи. Двоих нашли спасатели, они живы. Третий человек считается погибшим. Потерпевшие катались за пределами маркированных трасс на южном склоне Аигби.