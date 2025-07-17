Российские туристы в Египте оказались в «заложниках» у военных

Отдых российских туристов в египетском отеле обернулся неожиданным соседством с военной базой. Постояльцы пятизвездочного отеля Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эль-Шейхе оказались невольными наблюдателями армейской жизни, заплатив за десятидневный тур на двоих около 250 тыс. руб.

Как сообщили телеграм-каналу SHOT сами туристы, близость стратегического объекта стала неприятным сюрпризом, о котором туроператоры не предупредили заранее. Вместо желанного релакса у моря отдыхающие вынуждены наблюдать военные будни прямо с балконов своих номеров.

К тому же, утренние подъемы роты солдат в 7 утра стали ежедневным «будильником» для постояльцев отеля. Регулярные стрельбища также вносят свою «лепту» в атмосферу отдыха, сопровождая ее грохотом и шумом.

Однако самым серьезным ограничением стал запрет на купание в море и посещение пляжа, расположенного в непосредственной близости от отеля, примерно в 700 м от военной базы.

Туристов предостерегли о риске быть принятыми за диверсантов и получить предупредительный огонь в воздух. Военный катер постоянно патрулирует прибрежную зону, следя за тем, чтобы отдыхающие не приближались к запретной территории, вынуждая их искать альтернативные пляжи для купания.

Ранее сообщалось, что отель в Египте жестоко разыграл туристов с концертом Лопес.