Российская туристка «попала» на 9 млн рублей из-за лечения после ДТП на Пхукете

Женщина из Нижнего Новгорода пытается найти виновников аварии на тайском Пхукете. Туристка с пробитой ногой оказалась в больнице, где с нее требуют не меньше девяти миллионов рублей за лечение. Об этом пишет «Газете.Ru» со ссылкой на комментарий супруга пострадавшей.

Авария случилась 22 декабря. Светлана и Евгений ехали на арендованном мопеде, как по пути на них рухнули из грузовика металлические балки. Одна из них проткнула ногу туристки насквозь. Женщину экстренно госпитализировали. Страховку уже потратили на лечение: пустили за несколько дней 50 тысяч евро. Однако пострадавшей придется оставаться в больнице еще две недели.

«Сегодня мне выставили счет на 21 день с учетом четырех предыдущих операций и барокамеры — 2 млн 796 тыс. бат, это примерно 9 миллионов рублей. Собрали мы где-то 1,5 миллиона по всем картам. К сожалению, одну карту банк уже заблокировал, мы с нее не можем перевести деньги», — сказал он.

Примечательно, что виновника ДТП пока не установили. Провели беседу с возможным участником аварии, но он ли был за рулем злополучного грузовика не выяснили. Как объяснил супруг пострадавшей, виновник вовсе мог скрыться. Свидетели при этом утверждают, что мопед разбился сам и никаких балок не было. Разбирательства продолжают.

Ранее сообщалось, что семье пропавшего туриста в Сочи отдали трехкилограммовый пакет с его костями.