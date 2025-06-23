Туристка из Британии впала в кому на отдыхе в Греции из-за опасной инфекции

Во время путешествия по Европе туристка заразилась опасной инфекцией, что привело к коме, сообщило издание The Sun. 57-летняя гражданка Великобритании Донна Джоблинг вместе с супругом отправились на отдых по системе «все включено» на греческий остров Крит, заплатив за путевку около 1500 фунтов стерлингов (эквивалентно 157,6 тыс. руб.). Спустя непродолжительное время после прибытия у нее резко ухудшилось состояние здоровья.

11 июня женщину госпитализировали в больницу Венизелио, расположенную в Ираклионе. Там ей диагностировали легионеллез — заболевание, способное вызвать острую дыхательную недостаточность и даже привести к смерти.

В связи с наличием у пациентки ряда серьезных сопутствующих заболеваний, включая эпилепсию, ее ввели в состояние искусственной комы, в котором она находится и по сей день.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний обратился к владельцам критских отелей с настоятельной рекомендацией тщательно следить за очисткой водопроводных систем, которые часто становятся источником распространения инфекции. Результаты исследований, проведенных на территории всего острова, показали увеличение концентрации бактерий Legionella.

Ранее сообщалось, что туристы из РФ едят в Абхазии «Доширак», чтобы не подцепить инфекцию.