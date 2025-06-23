Чтобы не подцепить инфекцию: сенатор Епифанова объяснила употребление россиянами «Доширака» в Абхазии

Путешественники из РФ употребляют «Доширак» во время поездки в Абхазию из боязни подхватить какую-нибудь инфекцию. Такое заявление сделала член Совета Федерации Ольга Епифанова. Ее мнение привела «Газета.ру».

Сенатор оценила высказывание абхазской чиновницы о нищих россиянах. Она сообщила, что подобные слова очень рискованны, поскольку бюджет Абхазии во многом зависит от числа туристов.

«„Доширак“ люди могут покупать просто хотя бы из-за постоянной угрозы подхватить кишечную инфекцию в столовых и кафе. К сожалению, негативная статистика есть, присутствует», — указала она.

Епифанова добавила, что абхазской стороне стоит извиниться. По ее мнению, подобные заявления не скажутся на привлекательности республики для россиян, так как они в состоянии сами оценить отдых в Абхазии.

Ранее сообщалось, что замминистра по туризму Абхазии Кристина Лакербай сделала резонансное заявление. По ее словам, республике не нужны путешественники из РФ без денег, которые питаются дошираками. Они не покупают сувениры и местную продукцию, по этой причине Абхазия не заинтересована в подобных туристах.