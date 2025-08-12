Туристка утонула на пляже в Сочи во время купания

Трагический случай произошел на одном из российских курортов: туристка, решившая искупаться, погибла в воде. Информацию об этом распространил телеграм-канал «ЧП Сочи».

Согласно данным источника, инцидент произошел утром 12 августа на пляже поселка Лоо, входящего в состав Сочи. Отдыхающие извлекли из воды тело женщины без признаков жизни. Свидетели попытались провести реанимационные мероприятия, однако усилия оказались безуспешными.

На кадрах, размещенных в интернете, видно, что тело погибшей накрыто белой тканью. Прибывшие на место сотрудники медицинской службы зафиксировали смерть женщины еще до приезда скорой помощи.

В настоящее время ведется работа по установлению личности погибшей. Правоохранительные органы выясняют детали и причины произошедшего.

