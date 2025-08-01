Туристка в Австралии погибла после «сеанса исцеления» с грибным чаем

53-летняя туристка погибла после употребления грибного чая на ретрите в Австралии. Организатора сеанса оштрафовали, но связь между грибами и смертью не доказали. Об этом сообщает издание PerthNow.

В марте 2024 года в австралийском Центре альтернативной медицины Soul Barn произошел трагический инцидент — 53-летняя Рэйчел Ли Диксон скончалась после употребления чая с грибами. Несмотря на то что женщина регулярно посещала подобные сеансы, в этот раз ее организм не справился.

По данным издания, во время ретрита в Клунесе участникам предложили «целебный» напиток. Вскоре Диксон почувствовала слабость, заплакала и потеряла сознание. Организатор мероприятия Дайан Мэтьюз попыталась помочь, но медики не смогли спасти женщину.

Следствие не нашло прямой связи между грибами и смертью, хотя Мэтьюз признала вину в торговле наркотиками и получила штраф в $3 тыс. Диксон восемь лет боролась с алкогольной зависимостью, используя грибные сеансы, но последний из них оказался роковым.

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