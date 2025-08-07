Туристов экстренно вывели из воды после появления акул в Бодруме

В турецком курортном городе Бодрум спасатели экстренно вывели всех туристов из воды после того, как с дрона заметили несколько акул в непосредственной близости от купающихся, пишет SHOT.

По словам российских туристов, отдыхавших на пляже, люди в панике выбежали на берег и ждали, пока хищники уплывут. Спасатели сообщили, что возле пляжа замечены стаи акул и дельфин, поэтому купание в море является небезопасным. Однако позже некоторые бесстрашные отдыхающие снова вернулись в воду.

Это не первый случай появления акул у турецких берегов в этом сезоне. В июне россиянка, отдыхающая в Аланье, сняла на видео акулу, которая проплыла совсем рядом с туристами.

Женщина сразу предупредила окружающих и побежала к спасателю, показав ему запись. Тот сначала подтвердил, что это действительно акула и она представляет опасность, но после разговора с начальством заявил, что «ошибся» и это была «безопасная рыбка».

