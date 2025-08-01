Отели в Турции снизили стоимость проживания из-за падения спроса у российских туристов

Отели в Турции снизили стоимость проживания до прошлогоднего уровня. Причиной такого шага стал низкий спрос среди путешественников из России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное в Российском союзе туриндустрии.

По утверждению ведомства, российские туристы показали себя очень чувствительными к ценовой политике турецких отельеров. Несмотря на то, что Турция пользуется устойчивым спросом для путешественников из РФ, после повышения цен на отдых в этой стране турпоток немедленно упал.

«В начале года, по нашей оценке, отельеры Турции подняли цены на 20-25%, а сейчас, на ближайший месяц, снизили до показателей прошлого года», — указали журналистам.

В отелях поняли, что сделали крупную ошибку, и начали предлагать различные акции и скидки. За счет этого поток отдыхающих из России восстановился. В итоге спрос на отдых в Турции в августе стал хорошим.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово жалуются на аллергию на море. Такой диагноз им ставят местные врачи на курортах Турции, Египта и Мальдив. Он выражается в виде зуда, и прекращается после того, как человек воздерживается от купания в морской воде. По словам медиков, аллергическая реакция проявляется из-за индивидуальных особенностей организма и взаимодействия с определенными факторами окружающей среды.