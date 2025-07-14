Туристы озверели и устроили драку в очереди на канатку в Сочи

В Сочи произошла потасовка между отдыхающими в очереди на подъемник, ставший доступным по акционной цене. Огромное скопление людей образовалось из-за резкого снижения стоимости дневного абонемента с 2000 до 100 руб., сообщил телеграм-канал SHOT.

Очевидцы рассказали, что ожидание под палящим солнцем растянулось на несколько часов. Ситуацию усугубляла продажа алкоголя поблизости, что привело к неадекватному поведению некоторых граждан.

В результате возникла массовая драка, в которой особенно пострадала женщина с волосами цвета блонд, одетая в короткое платье. Как утверждают свидетели, один из агрессивно настроенных туристов нанес ей несколько ударов руками и ногами, выкрикивая: «Ты чо, швабра?».

Ранее сообщалось, что в Сочи русский парень дал отпор группе молодых людей, напавших на него толпой.