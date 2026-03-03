Туристы застряли в «Холодном кулуаре» на обледенелом склоне в Крыму

В Крыму спасатели пришли на помощь группе туристов, которые оказались в ловушке в ущелье с говорящим названием «Холодный кулуар», сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Сигнал о происшествии поступил накануне в 13:55 — пятеро путешественников застряли на труднопроходимом обледенелом участке и не могли самостоятельно продолжить путь.

На вызов выехали сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». На мотовездеходе они добрались до Ангарского перевала и оттуда пешком направились к началу маршрута, где предположительно находились люди. Туристов обнаружили быстро. К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался.

Однако просто снять людей с маршрута было недостаточно. Из-за лавиноопасной обстановки и сильного обледенения склона эвакуация требовала специальных навыков и снаряжения. Спасатели применили альпинистское оснащение и, соблюдая все меры безопасности, сопроводили туристов по опасному участку. Всех пятерых доставили в безопасное место, а затем вывезли к Ангарскому перевалу.

Специалисты в очередной раз напоминают туристам о необходимости оценивать свои силы и погодные условия перед выходом на маршруты в горной местности. Особенно в межсезонье, когда погода меняется быстро и коварно.

