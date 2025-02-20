Турция не впустила в свое воздушное пространство самолет РФ из-за неработающего ответчика

Турецкие авиадиспетчеры запретили российскому пассажирскому самолету входить в воздушное пространство страны из-за того, что у него не работал ответчик. Об этом рассказал телеграм-канал «Авиаторщина».

Авиалайнер Superjet 100, принадлежащий компании «Россия», выполнял рейс по маршруту Сочи — Стамбул. При подлете к воздушному пространству Турции диспетчеры сообщили пилотам, что у них есть проблемы с опознаванием, так как на борту не работает ответчик. По этой причине самолет не допустили к пролету над турецкой территорией. После этого экипаж воздушного судна принял решение возвращаться назад, в точку вылета.

«Авиадиспетчер Анкары доложил российским коллегам, что самолет возвращается на аэродром вылета из-за неблагоприятных атмосферных явлений в Стамбуле и неработающего ответчика», — указал микроблог.

Авиалайнер сел в Сочи в штатном режиме, после этого его отстранили от полетов для производства технических работ. Всех пассажиров с этого самолета отправили в Турцию резервным бортом. Они прибыли в Стамбул на 4,5 часа позже, чем должны были прилететь по расписанию.

Ранее появилось сообщение, что концерн Boeing захотел вернуться в Россию и даже начал предпринимать с этой целью закулисные переговоры. Руководство компании сначала планирует снять запрет на продажу своих подержанных самолетов в Россию другими фирмами. Следом произойдет снятие ограничений с российских авиаперевозчиков, чтобы они могли приобретать воздушные суда напрямую у производителя.