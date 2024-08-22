Техника ВС России, включая танки, РСЗО и авиацию, ударяют по противнику в Курской области, сообщает канал DONTSTOPWAR. Столкновение сил зафиксировали на видео.

На видео засняли колонну из семи российских танков, которые работают в Курской области. Украинские силы пытаются выдавать: техника активно этому способствует. На местности слышны звуки залпов, которые ударяют по ВСУ. Бронемашины движутся по дороге в сторону противника, буквально на таран.

Канал отметил, что работает также авиация и артиллерия, а также расчеты реактивных систем залпового огня.

«Тушат по страшному украинцев», — отмечают авторы канала.

Напомним, атака украинских сил на Курскую область началась несколько недель назад. Также противостояние развернулось в Белгородской и Брянской областях: там действует режим контртеррористической операции. Часть курских земель оказалась под контролем ВСУ, о судьбе находящихся там 2000 человек (минимум) ничего неизвестно.

МО РФ информировало, что ВСУ за время столкновений в Курской области потеряли 4,7 тысячи бойцов.

Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание из-за ситуации в приграничных с Украиной областях РФ.