Тушить нефтебазу под Воронежем после атаки БПЛА отправили два поезда

В результате ночной атаки беспилотников на нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области никто не пострадал. Ведущийся пожар сейчас ликвидируется, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его информации, более десяти дронов нанесли удар по трем районам, причем основное воздействие пришло на нефтебазу в Лисках. Пострадавших среди граждан нет, по предварительным данным, их имущество также не пострадало.

В результате атаки загорелись несколько резервуаров, и тушение осложнялась возможностью новых атак. Гусев отметил, что на данный момент к борьбе с огнем привлечены усиленные пожарные подразделения, включая десятки единиц техники и два пожарных поезда. Дополнительные силы прибыли из двух соседних областей.

Губернатор заверил, что угрозы для местного населения отсутствуют. Он также подчеркнул, что инцидент не окажет влияния на доступность горюче-смазочных материалов в Воронежской области.

Ранее сообщалось, что нефтебаза в Воронежской области поздно вечером в среду, 15 января, была атакована сразу тремя украинскими беспилотниками.