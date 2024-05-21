Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти не будут минировать границу

Руководство Польши не будет отказываться от Оттавской конвенции, по которой нельзя использовать, копить и заниматься производством противопехотных мин. Как пишет РИА Новости , это заявление премьер-министр страны Дональд Туск сделал во время пресс-конференции.

Свою мысль политик мотивировал тем, что в настоящее время нет никаких планов по внесению новшеств в международное право в данной области. При этом он объяснил инициативу по укреплению восточной границы необходимостью сдерживания потенциального противника. Туск гарантировал, что граница Польши станет самой охраняемой и современной на территории всей Европы, а также призвал остальные европейские страны «скинуться» на амбициозный проект.

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