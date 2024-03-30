Тысячи домов в Одесской области остались без электричества в результате воздушного удара

Тысячи жилых домов и большое количество предприятий оказались обесточены в результате удара, который был нанесен по региону. Об этом сообщила компания «ДТЭК» в своем телеграм-канале.

По ее утверждению, целый ряд энергетических объектов Одесской области был разрушен ночью по итогам ударов с воздуха. Представители компании не уточнили районы, где пропал свет, но, по их данным, обесточены оказались десятки тысяч потребителей электроэнергии.

«ДТЭК» заявила, что на данный момент ей удалось восстановить подачу электроэнергии в лишенные света районы. Она не стала приводить никаких подробностей.

Ранее сообщалось об успешной работе российских десантников на артемовском направлении. Они нанесли более четырех десятков ударов дронами по объектам ВСУ, уничтожив значительное количество живой силы неприятеля, а также его технику.