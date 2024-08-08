У берегов Японии произошло землетрясение мощностью в 6,9 баллов

Угроза появления цунами была объявлена после того, как у побережья острова Кюсю произошло землетрясение. Его магнитуда составляла 6,9 баллов. Об этом сообщило издание «Регнум» со ссылкой на японское метеорологическое управление.

Эпицентр подземных толчков находился в океане, поблизости от префектуры Миядзаки, которая располагается на острове Кюсю. Глубина, откуда исходили толчки, составляла 30 километров. После землетрясения у берегов прибрежных префектур могли возникнуть волны, высота которых составляла бы порядка одного метра. Жители были предупреждены о возможном цунами и затоплении прибрежной зоны.

Первые волны в случае их появления уже достигли бы Японии. Никакой информации о разрушениях либо пострадавших от стихии пока не поступало.

Ранее пресса сообщала о землетрясении в Турции. Его мощность составила 4,6 баллов. Оно случилось в центральных районах страны.