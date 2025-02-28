У экс-руководителя «Ленэнерго» похитил сумку с 65 млн руб. собственный водитель

Телеграм-канал Baza сообщил об инциденте, произошедшем с экс-руководителем «Ленэнерго»: у него похитили сумку, содержавшую 65 млн руб. Вскоре был задержан его личный водитель, пытавшийся скрыться с деньгами в направлении Мурманска.

Согласно информации канала, 27 февраля в полицию Санкт-Петербурга обратился Алексей Горячев, 46-летний бизнесмен. Он заявил о пропаже сумки с крупной суммой денег из его автомобиля, припаркованного в престижном жилом комплексе «Смольный парк».

Подозрение в совершении кражи пало на 47-летнего Сергея Ершова, его водителя, имевшего доступ ко второму комплекту ключей от машины. Полиция объявила Ершова в розыск, и вскоре он был задержан на трассе «Кола» во время движения в сторону Мурманска на автомобиле, принадлежащем его отцу. При задержании у него была обнаружена сумка с пропавшими 65 млн руб.

Алексей Горячев ранее занимал должность заместителя главы «Ленэнерго». В декабре 2023 года он был осужден на 2,5 года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег, а общий ущерб составил около 300 млн руб.

Ранее сообщалось, что мужчину, пытавшегося украсть телефоны со склада, задержали в Подмосковье.