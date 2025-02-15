Власти Республики Алтай ввели режим повышенной готовности

После землетрясения на Алтае отмечены проблемы в некоторых населенных пунктах, по этой причине в республике был введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Турчак.

По утверждению руководителя республики, в ряде населенных пунктов веется обследование различных социально значимых объектов. Это пришлось делать после того, как в Кош-Агачском районе произошло землетрясение магнитудой в 6,5 балла. Эпицентр толчков находился в селе Бельтир. Пострадавших пока не зафиксировано.

«В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. Проведем здесь обследования скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей», — указал Турчак.

Он добавил, что в ряде сел и поселков есть небольшие повреждения зданий, которые не связаны с их конструкциями. В двух районах республики были отменены как массовые мероприятия, так и занятия в школах.

Ранее сообщалось о землетрясении, которое ощутили жители Сочи и Краснодара. Толчки оценили на уровне в 4,4 балла. Их ощутили только те, кто проживает на верхних этажах в высотных домах.