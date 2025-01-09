У Капитолия задержали пытавшегося проникнуть туда вооруженного ножами мужчину

Сотрудники правоохранительных органов, работающие в Капитолии Вашингтона, в среду, 8 января, в дневное время задержали мужчину, который пытался пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в Центре для посетителей, расположенном в здании Конгресса Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщается в официальном заявлении полиции.

Событие случилось примерно в 14:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по московскому времени. В сумке мужчины, помимо мачете, нашли еще три ножа.

«На северном входе в Центр для посетителей Капитолия наши сотрудники полиции заметили мачете в сумке мужчины, остановили рентгеновский аппарат, задержали нарушителя и изъяли мачете», — приводится в сообщении полиции Капитолия.

Задержанный был взят под стражу, ему инкриминируют несколько преступлений, связанных с хранением и применением оружия, представляющего опасность.

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