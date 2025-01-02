Сенатор Майк Ли увидел предзнаменование в ударе молнии по Капитолию

В этом событии американский сенатор Майк Ли увидел предзнаменование. Своими мыслями он поделился на своей странице.

В новогоднюю ночь по куполу Капитолия ударила молния.

«Похоже на предзнаменование. О чем это нам говорит?» — написал он, комментируя видео с ударом молнии.

Напомним, в канун Нового года в США разбушевалась непогода: шел дождь, дул сильный ветер, гремел гром и сверкали молнии.

Последняя ударила в главные сооружения страны: это Монумент Вашингтона и Капитолий США. Очевидцам также удалось заснять момент удара молнии по Эмпайр-стейт-билдинг.

Ранее посол США Трейси заявила о готовности Белого дома к диалогу с Россией в 2025.