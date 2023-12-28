У Курил произошли землетрясения

По его словам, магнитуда первого – составила 6,5. Вслед за ним у побережья островов произошли два подземных толчка. Их магнитуда составила 4,9 и 4,8 соответственно. По словам Семеновой, эпицентр располагался в 113 и 128 километрах юго-восточнее острова Итуруп.

Как отметила начальник сейсмостанции, данные об ощущаемости землетрясений уточняются.

Ранее о том, что в районе Курильских островов произошло землетрясение, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, магнитуда составила 6,5. Эпицентр подземных толчков располагался к юго-востоку от Курильска.

28 декабря еще одно землетрясение произошло в Турции. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), его магнитуда составила 4,6, а толчки ощущались в провинции Малатья. За последние несколько недель в этом регионе страны регулярно фиксируют землетрясение.

Ранее мы сообщали, что Таиланд накрыл ураган, унесший жизни шести человек, в том числе ребенка.

Землетрясение – это естественное явление, вызванное внутренними процессами в земной коре, в результате которых происходит освобождение энергии, накопленной в земле. Эта энергия передается по земной поверхности в виде волн, которые вызывают колебания и деформации в земле. Процесс землетрясения обычно связан с движением тектонических плит, которые составляют земную кору.