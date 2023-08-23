У мужчины, напавшего на бегунью в Красногорске, уже возникали конфликты с местными жителями

У мужчины, который напал на девушку в Красногорске во время утренней пробежки, уже возникали конфликты с местными жителями. Об этом сообщает РИАМО.

Так, по словам соседки пострадавшей, ранее уже происходил неприятный инцидент с участием злоумышленника. Это случилось весной, когда в доме возникли проблемы с работой лифта. Женщина нажала в кабине кнопку вызова диспетчера, когда к ней подбежал мужчина, похожий на нападавшего.

«В тот момент, когда я разговаривала с диспетчером, «прилетает» мужчина, вроде сотрудник УК, очень похожий на этого мужчину. Тоже был в черном, такая же комплекция, выражение лица», - сообщила жительница.

Мужчина начал кричать на женщину, грубить ей и обвинять в том, что она сломает лифт. Жительница не растерялась и дала отпор агрессору, пригрозив обращением в полицию и миграционную службу.

«Он убежал, кричал мне какие-то гадости. Я пошла в УК, там мне сказали, что проведут с ним беседу», - рассказала женщина.

Сама бегунья и ее супруг предположили, что в момент нападения мужчина мог находиться под воздействием каких-либо веществ.

Ранее сообщалось, что злоумышленника задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.