У напавшего на школу в Нижнекамске изъяли нож, маску и петарды

У 13-летнего подростка, устроившего нападение в нижнекамском лицее № 37, силовики изъяли целый арсенал предметов, которые могли использоваться при совершении правонарушения. Среди вещей фигуранта оказались нож, маска, тактические перчатки и петарды. По предварительной информации, именно этими петардами семиклассник воспользовался во время инцидента, взорвав три штуки на территории учебного заведения, пишут в Telegram-каналах.

После взрывов подросток попытался напасть на сотрудницу учреждения — уборщицу, используя нож. Свои действия он, по имеющимся данным, сопровождал попыткой скрыться, однако план не удался: его быстро задержали прибывшие на место силовики. Сейчас с ним работают правоохранительные органы, устанавливая все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Параллельно из социальных сетей и от учеников школы поступает информация о возможном контексте трагедии. Ученики сообщили изданию Mash, что за несколько дней до инцидента одна из учениц лицея погибла, упав с крыши. По неподтвержденным версиям детей, её могли столкнуть. Похороны девочки были запланированы как раз на день нападения. Следователи проверяют, могла ли эта трагедия стать одним из факторов, повлиявших на действия подростка, или это простое совпадение.

Ранее появились первые кадры после нападения подростка с ножом в лицее Татарстана.