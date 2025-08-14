У одного из пособников террористов из «Крокуса» выявили наркозависимость

У одного из пособников террористов из «Крокуса», Якубджони Юсуфзоды*, установлена наркозависимость. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание ознакомилось с материалами дела, в которых содержатся результаты экспертизы, которую проводили в отношении Юсуфзоды. По данным экспертов, подсудимый страдает наркоманией, у него выявлен синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ.

«Он нуждается в лечении и медицинской реабилитации, медицинских противопоказаний к применению данных мер медицинского характера у него нет», — указано в документах.

Также установлено, что до своего ареста Юсуфзода систематически употреблял различные наркотические средства, из-за чего у него и возникла «психофизическая зависимость».

Ранее стало известно, что все непосредственные исполнители террористического акта в «Крокус Сити Холле» в Московской области начали подготовку к нему в июне 2023 года. В процессе обучения они освоили работу с огнестрельным оружием. Программа включала в себя не только теоретические знания, но и практические навыки.