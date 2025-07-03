Исполнители теракта в подмосковном «Крокусе» готовились к нему с 2023 года

Фото: [ Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске/Медиасток.рф ]

Все непосредственные исполнители террористического акта в «Крокус Сити Холле» в Московской области начали подготовку к нему в июне 2023 года, как следует из информации, полученной от РИА Новости.

Как сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации, некоторые из фигурантов дела прибыли в Россию из Турции, где они проходили обучение.

В процессе обучения они освоили работу с огнестрельным оружием. Программа включала в себя не только теоретические знания, но и практические навыки. Также она предполагала психологическую подготовку и изучение методов совершения террористических актов, а также правил обращения с различными видами оружия, взрывчатыми веществами и отравляющими веществами.

Эти сведения впоследствии были использованы ими при подготовке и осуществлении террористического нападения, — добавила Петренко.

«В период с 01.06.2023 по 22.03.2024 Фаридуни Ш., Рачабализода С. М., Мирзоев Д. Б. и Файзов М.З. прошли обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики», — указано в материалах.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года произошла трагедия: злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате теракта трое человек числятся пропавшими без вести, 147 человек были убиты.

Ранее сообщалось, что один из четырех исполнителей теракта в «Крокусе» раскаялся в совершенном.