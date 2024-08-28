У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,2
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в морском районе возле греческого острова Крит, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Ближайшим крупным населенным пунктом к эпицентру был город Ретимнон. Сообщается, что толчки ощущались во многих районах Крита.
Информации о пострадавших и каком-либо серьезном ущербе нет. В некоторых домах падала посуда и домашняя утварь, отмечает агентство АМНА.
Ранее сообщалось, что российские сейсмологи спрогнозировали мощное землетрясение у берегов Камчатки.