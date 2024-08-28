У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,2

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Ближайшим крупным населенным пунктом к эпицентру был город Ретимнон. Сообщается, что толчки ощущались во многих районах Крита.

Информации о пострадавших и каком-либо серьезном ущербе нет. В некоторых домах падала посуда и домашняя утварь, отмечает агентство АМНА.

Ранее сообщалось, что российские сейсмологи спрогнозировали мощное землетрясение у берегов Камчатки.