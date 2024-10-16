У подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве нашли схрон оружия

Следственный комитет Москвы сообщил о важной находке в ходе расследования недавнего инцидента с подрывом автомобиля на юго-западе столицы. По месту проживания задержанного подозреваемого был обнаружен схрон оружия, что может указывать на его причастность к другим возможным преступлениям.

Напомним, ранее в одном из дворов на Профсоюзной улице произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, включая шестилетнего ребенка. Одному из пострадавших пришлось ампутировать руку из-за тяжелых травм. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц.

Согласно информации от Следственного комитета, во время обыска по месту жительства подозреваемого были найдены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства. Это открытие позволяет предположить, что задержанный мог быть вовлечен в другие преступные действия, связанные с незаконным оборотом оружия или подготовкой терактов.

Правоохранители продолжают расследование, чтобы выяснить возможные мотивы преступления и установить, есть ли у задержанного сообщники. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе личные или криминальные мотивы, а также возможную связь с организованными преступными группировками.

На данный момент подозреваемый находится под стражей, а правоохранительные органы продолжают работу по выявлению всех деталей преступления. Найденное оружие и взрывные устройства направлены на экспертизу, результаты которой помогут уточнить ход дальнейших следственных действий.

Напомню, ранее Испания разгромила Сербию в матче Лиги наций.