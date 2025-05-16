У роскошного особняка певицы Тейлор Свифт обнаружили человеческие останки

Неподалеку от роскошного особняка, который принадлежит известной певице Тейлор Свифт в Род-Айленде, были найдены останки человека. Об этом сообщил портал RadarOnline.

По слухам, в шикарном районе, где проживает Свифт, орудует серийный убийца. Эти слухи получили подтверждения, когда совсем недалеко от дома артистки была найдена человеческая нога.

«Это было, наверное, в паре футбольных полей от дома Тейлор Свифт. Я никогда не ожидал ничего подобного — особенно здесь», — указал один из местных жителей журналистам.

Теперь те, кто живет в этом районе, стали опасаться от излишних прогулок, особенно в темное время суток. В то же время сама Свифт, похоже, не переживает из-за инцидента. Она сосредоточилась на ремонте своего особняка, который должен обойтись ей в $1,7 млн. Певица рассчитывает разобраться с ремонтом до Дня независимости, который празднуется 4 июля. У нее в планах отпраздновать это событие уже в обновленном здании.

Ранее сообщалось, что в дом киноактрисы Дженнифер Эннистон попытался пробраться вооруженный сталкер. Он уже два года преследовал артистку и посылал ей странные сообщения и письма. В результате злоумышленник был задержан охраной, ему грозит ограничение свободы.