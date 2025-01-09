У сына президента Байдена сгорел дом во время природных пожаров в Калифорнии

Природные пожары в Калифорнии привели к тому, что в огне погиб дорогостоящий дом Хантера Байдена, сына президента Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

В одном из природных пожаров, которые стали настоящим бедствием для штата Калифорния, привели к гибели дома, в котором проживал сын американского лидера Хантер Байден. Журналисты привели фото, на котором видно, что от здания остались только две дымовые трубы. Стоимость этого дома составляла 4 млн долларов, и Байден-младший арендовал его при ежемесячной оплате в размере 20 тыс.

Помимо этого, сгорел и соседний дом, в котором располагалась служба безопасности сына президента. Оба здания находились в элитном поселке Малибу.

Ранее в США возмутились тем, что глава Белого дома передает деньги в помощь Украине, полостью игнорируя стихийное бедствие в собственной стране. Если всего пару дней назад огонь охватывал площадь менее 1,5 тыс. гектаров, то теперь он захватил порядка 11 тыс. гектаров.