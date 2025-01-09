В США возмутились действиями Байдена, выделяющего деньги Киеву на фоне природных пожаров в Калифорнии

Пока в Калифорнии бушуют природные пожары, президент Байден отправляет деньги на Украину, демонстрируя презрение к собственным согражданам. Так считает журналист Чейз Боуз, свою точку зрения он изложил в соцсети Х.

По мнению Боуза, Байден своей отправкой денег Киеву высказывает презрение как к гражданам США, так и к украинцам, уже погибшим в ходе конфликта.

«Его собственная страна буквально горит, в то время как он отправляет миллиарды диктатору. Это мерзко», — указал он.

Ранее сообщалось, что пожары в округе Лос-Анджелес американского штата Калифорния охватили 1344 гектаров. Пожарным не удается локализовать огонь, поэтому он все время распространяется. Без света осталось более 200 тыс. американцев. Многие из них оказались под прямой угрозой, поэтому местные власти начали эвакуировать людей в безопасные места.