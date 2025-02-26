У заключенного пермской колонии №9 нашли наркотики

В скандально известной пермской ИК-9 у заключенного, осужденного за убийство, нашли гашиш и коноплю, сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации канала, около 30 г наркотических веществ было изъято у 38-летнего Вадима Поздеева, отбывающего 16-летний срок в Соликамске. Ведется расследование с целью выявления лица, предоставившего наркотики заключенному.

Примечательно, что рецидивист был задержан с наркотиками всего за три месяца до освобождения. Его срок истекал в мае. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы за распространение наркотических веществ. Ранее Поздеев был судим за убийство и разбой.

Позднее представители ИК-9 заявили, что это была спецоперация по выявлению каналов поставки наркотиков заключенным. Было установлено, что наркотики поступали извне и распространялись среди заключенных. Все попытки пресечены.

Соликамская ИК-9 оказалась в центре внимания в 2019 году после бунта заключенных, в результате которого пострадали около 20 человек. Впоследствии один из заключенных устроил акцию протеста, забравшись на осветительную вышку.

В результате инцидента руководство колонии было отстранено от занимаемых должностей. В феврале 2023 года после смерти заключенного колония была освящена. Год спустя в ИК произошел серьезный пожар, к счастью, без жертв.

Ранее сообщалось, что Ефремов сорвал свое УДО из-за найденного у него в колонии смартфона.