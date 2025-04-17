В Воронеже трехлетняя девочка спаслась благодаря смекалке, оставшись одна в квартире

В Воронеже трехлетняя девочка, оставшаяся без еды и воды на несколько дней, сумела спастись, сделав из тряпок лестницу и добравшись до подоконника, сообщила Baza. Оттуда ребенок и начал звать на помощь.

Мать девочки, 20-летняя уроженка Калуги, переехала в Воронеж в октябре 2024 года. По данным следствия, девушка вела асоциальный образ жизни — занималась проституцией и употребляла наркотические вещества.

Кроме того, женщина регулярно оставляла свою дочь одну без присмотра. 11 апреля она и вовсе ушла из дома, оставив ребенка одного без еды и воды.

На протяжении нескольких дней девочка сначала пыталась привлечь внимание соседей, закидывая туалетную бумагу в окно.

14 апреля, не дождавшись помощи, она проявила удивительную смекалку и изготовила импровизированную лестницу из тряпок, добравшись до подоконника. В этот момент ее заметили соседи.

По прибытии спасателей и медиков стало ясно, что ребенок находится в тяжелом состоянии от истощения. Ребенка экстренно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Ее мать вскоре задержали.

В отношении гражданки завели уголовное дело по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). За это может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что мать, обвиняемую в убийстве собственных детей в Канске, отправили под арест.