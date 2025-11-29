Убийство сына, ритуалы и кровавые оргии: зверства украинских эмигрантов шокируют Европу и США

Три громких уголовных дела в Италии, США и Флориде вскрыли системную проблему адаптации отдельных категорий мигрантов из Украины, столкнувшихся с непосильной психологической нагрузкой. Самые пугающие и горькие случаи собрал в материале MK.RU .

В итальянском городе Муджа 55-летняя Елена Стасюк, находившаяся на учете у психиатров, перерезала горло собственному 9-летнему сыну после их первой встречи без присмотра социальных работников. История женщины, чье нестабильное психическое состояние усугубилось миграцией и сложным разводом, завершилась трагедией. Как подчеркивает издания, местные власти вполне могли предупредить этот кошмар.

Второе, не менее жуткое из США: в штате Флорида, 21-летний Дима Тауэр предстал перед судом за убийство приемных родителей — американских миссионеров, которые забрали его из украинского детдома. Несмотря на их полную поддержку и попытки помочь, юноша с тяжелым прошлым и нерешенными психологическими проблемами так и не смог адаптироваться, что привело к двойному убийству.

Самое масштабное преступление связано с уроженцем Украины Максимом Гельманом, устроившим в Нью-Йорке 28-часовую кровавую оргию, в ходе которой он убил четырех человек, включая отчима и свою возлюбленную с ее матерью. Получивший 200 лет тюрьмы преступник объяснял свои действия «криминальной наследственностью», демонстрируя полное отсутствие раскаяния.

Психологи, комментируя эти случаи, указывают на общий триггер — комплексную травму, вызванную резкой сменой страны, потерей социальных связей, культурным шоком и отсутствием своевременной психологической помощи. Эти истории заставляют по-новому взглянуть на важность программ адаптации и психиатрического сопровождения для мигрантов, особенно с трудной биографией, чтобы предотвращать подобные чудовищные исходы.

