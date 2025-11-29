Мир отметил Всемирный день сросшихся близнецов, напоминающий о том, что уникальные физиологические особенности не преграда для полноценной жизни. Сегодня, в отличие от прошлых веков, когда сросшихся людей (ранее называемых сиамскими) выставляли напоказ, они учатся, работают, женятся и даже рожают детей. Этот жизненный путь, однако, постоянно ставит сложные вопросы перед обществом и законом: это один человек или два? На это в материале постарался ответить «Коммерсантъ» , вспомнив всех ярких представителей.

Уникальность сросшихся близнецов порождает не только медицинские, но и юридические сложности. История показывает, что правосудие не всегда готово к такому прецеденту.

Так, уроженец Генуи Ладзаро Коллоредо, имевший на груди близнеца-паразита, совершил убийство. Он был оправдан судом на том основании, что смертная казнь была бы приговором и для его невиновного брата Джованбаттисты. Судьи решили, что это противоречит законам.

Вопрос вождения и тюрьмы (1920-е) также интересен. Например, Лусио и Симплисио Годино (Филиппины) врезались на подаренном им автомобиле в повозку, будучи живя уже в США. Лусио, который был за рулем, приговорили к пяти дням тюрьмы. Однако приговор был пересмотрен и отменен после того, как Симплисио заявил о своей невиновности, подчеркнув, что он не может быть лишен свободы за чужое преступление.

Сами же ребята были соединены фиброзной тканью в области нижних отделов крестца. Они неоднократно изучались антропологами. В возрасте 10 лет они ездили в цирк как «артисты-уроды» — «Соединенные близнецы с Самара», а бизнесом занимался предприимчивый американец. Впрочем, как выяснилось позже, Лусио и Симплисио любили внимание и не испытывали дискомфорта из-за особенности. Тем не менее их цирковой карьере помешал руководитель Бруклинского общества по предотвращению жестокого обращения с детьми, засудивший работодателя.

«Лусио болтлив. Он больше весит, чем его брат Симплисио. Он ведет себя более сдержанно, он интересный собеседник и хороший ученик. Симплисио подвижнее, он непоседлив и задает много вопросов. Опасаясь, что кто-то может причинить ему вред, он часто спрашивает: "Кого из нас ты собираешься убить?"», — приводит слова представителя Университета Джонса Хопкинса «Ъ».

Отдельно стоит упомянуть и право на брак. Показательный случай из 1929 года: Братьям Годино изначально отказали в регистрации двойного брака, заявив, что они — один человек с двумя личностями. Лишь после вмешательства приемного отца Министерство юстиции официально признало их двумя отдельными людьми, позволив им жениться.

Есть и другие примеры. Сестрам Дэйзи и Вайолетт Хилтон (сросшимся в области крестца) было отказано в регистрации брака в 31 штате США в 1934 году на основании того, что такой союз был бы «безнравственным и непристойным». Хотя девушки просто планировали найти счастье, будучи имея непростую особенность.

Сегодняшние сросшиеся близнецы доказывают, что возможно не только преодолеть предрассудки, но и вести полноценную, насыщенную жизнь, фокусируясь на личных достижениях.

Так, сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел (парапаги и дицефалы, управляющие каждая своей половиной тела) получили водительские права, окончили колледж и успешно работают школьными учительницами.Эбби Хенсел в 2021 году вышла замуж за военного врача Джоша Боулинга. В августе 2025 года в семье произошло прибавление — близнецы были замечены, устанавливающими детское кресло в машину с младенцем.

В октябре 2024 года Кармен Андраде (с общими нижними конечностями и репродуктивной системой с сестрой Лупитой) вышла замуж за Дэниела Маккормака. Сестра Кармен Андраде в браке родила ребенка. При этом у девушек, отметим, общие часть ребер, кровеносная, пищеварительная и репродуктивная системы, а также ноги. Сердце у каждой свое, как легкие и желудок. У каждой также по две руки и по одной голове.

Многие пары, такие как сестры Кармен и Лупита Андраде, отказываются от хирургического разделения, даже если это технически возможно, ссылаясь на то, что просто привыкли быть вместе и решили жить своей жизнью.

Их истории подчеркивают главный вывод: фокус должен быть не на физиологических различиях, а на душевном здравии, крепости духа и праве на счастье, независимо от того, сколько тел задействовано. И, как справедливо отмечает муж Кармен Андраде, Дэниел Маккормак, повышенный интерес публики к интимным аспектам их жизни — это, по сути, «не их... дело».

