Убийство женщины в Красногорске: подозреваемый найден мертвым

В подмосковном Красногорске расследуют убийство 35-летней женщины. Тело погибшей обнаружили 18 марта возле жилого дома на Подмосковном бульваре. Позже стало известно, что подозреваемый в совершении преступления также найден мертвым. Об этом сообщает REGIONS .

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в квартире, где проживали мужчина и женщина. Конфликт между ними привел к трагедии. После случившегося тело было вынесено на улицу, где его нашли местные жители, обратившиеся в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, назначаются экспертизы. Красногорская городская прокуратура взяла ход расследования под контроль.

Как пояснили юристы, даже в случае гибели предполагаемого преступника расследование продолжается. Следствию необходимо установить все обстоятельства произошедшего, мотивы и исключить наличие соучастников. При подтверждении вины мужчина может быть признан виновным посмертно.

Родственники погибшей могут быть признаны потерпевшими и обратиться за компенсацией. Вопрос о взысканиях будет решаться в зависимости от наличия имущества у виновного.

Ранее стало известно, что подростку из Кузбасса грозит 15 лет за донаты террористам через мессенджер.