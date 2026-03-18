«Звездная реакция» отправила за решетку: подростку из Кузбасса грозит 15 лет за донаты террористам через мессенджер

В Кемеровской области 17-летнего юношу обвинили в финансировании террористической организации с помощью платных реакций в мессенджере. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Об этом пишет РБК.

По данным следственного управления СК по региону, подросток в ноябре–декабре 2025 года переводил деньги на счета структуры, признанной в России террористической и запрещенной. Для этого он использовал функцию «звездных реакций» под постами в одном из мессенджеров: безналичные платежи проходили через его аккаунт.

Действия юноши квалифицированы по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Санкция статьи предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Ранее депутат Толмачев предложил запретить продажу бензина детям в Подмосковье.