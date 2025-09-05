В Нижнем Новгороде изнасиловавший девочку педофил избежал тюрьмы

В Нижнем Новгороде судебные органы признали невменяемым мужчину, обвиняемого в похищении и сексуальном насилии над десятилетней девочкой. Информацию об этом распространил телеграм-канал Baza. Преступник удерживал школьницу несколько часов, совершая насильственные действия, после чего спрятал ее в диване.

Медицинская экспертиза выявила у него наличие психического заболевания. Согласно заключению, в момент совершения преступления он не отдавал себе отчета в своих действиях.

Как сообщает канал, инцидент произошел осенью 2023 года. Обвиняемый, проживавший по соседству с семьей потерпевшей, похитил ребенка и совершил надругательство. Родители девочки рассказали, что в течение трех дней после случившегося она находилась в состоянии сильного стресса, проявляла агрессию и отказывалась говорить.

По их словам, ее речь до сих пор не вернулась в норму. Они выразили несогласие с вердиктом суда, указывая на нестыковки в материалах дела.

Ранее сообщалось, что в Татарстане осудили мужчину за надругательство над ребенком.