Убийца трансгендера в Мурино захотел на СВО после вынесенного приговора

После вынесения обвинительного вердикта Даниил Кузнецов, получивший 11-летний срок в исправительной колонии строгого режима за убийство и расчленение своего 26-летнего знакомого транссексуала*, выразил намерение принять участие в СВО. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как напоминает издание, во вторник Всеволожский городской суд вынес решение о виновности 26-летнего жителя Мурино в совершении особо тяжкого преступления.

Следствием установлено, что в феврале текущего года Кузнецов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес множественные телесные повреждения своему знакомому, что привело к его смерти на месте происшествия.

Затем, вместе со своей женой, он расчленил тело с использованием кухонного ножа, упаковал останки в дорожные сумки и вывез их в Невский район Санкт-Петербурга.

По информации «Фонтанки», погибший, Вячеслав, представлялся паре как Арина. Супругу Кузнецова, Лолиту, он называл Аркадием, ссылаясь на наличие у нее мужского полового органа, что и послужило причиной конфликта.

После трех дней, проведенных с телом, пара разложила останки жертвы по чемоданам и попыталась скрыться в Петрозаводске, однако была задержана.

Кузнецова приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, в то время как его жена осталась в статусе свидетеля.

*ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, деятельность запрещена.