Убийцу отца спикера РПЦ Легойды приговорили к пожизненному сроку

Мужчина, осужденный за убийство 90-летнего отца спикера Русской православной церкви (РПЦ) Владимира Легойды, был приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщило РИА Новости с ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета России.

В сообщении указано, что судебное заседание прошло в Московской области. 26-летний гражданин России совершил убийство пенсионера 29 декабря 2023 года в Ленинском городском округе.

Согласно данным следствия, житель Брянской области убедил незнакомого пенсионера подвезти его к ближайшему банкомату. Во время поездки злоумышленник напал на пожилого мужчину с ножом и похитил не менее 100 тыс. рублей. После этого он пересел на водительское место, уехал в лесной массив, где оставил тело жертвы и скрылся с места преступления.

Кроме того, подсудимый был также причастен к использованию поддельных документов и разбойным нападениям.

«Также установлено, что в октябре и декабре прошлого года осужденный, находясь на территории Москвы и Московской области, нашел два паспорта граждан России и внес в них незаконные изменения, вырезав фотографию владельцев и вклеив на их место свою для дальнейшего использования», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, убийца Романа Легойды свою вину в содеянном признал.

Накануне стало известно, что Узбекистан направил информацию о подозреваемом в убийстве генерала Игоря Кириллова.