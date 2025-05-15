В Ярославской области жена 36 раз ударила ножом собственного мужа

По предварительным данным, конфликт между супругами — 36-летней женщиной и ее 30-летним мужем, обострялся в течение нескольких дней. Семейная драма, закончившаяся жуткой трагедией, развернулась на глазах у соседей, которые сообщили в полицию о криках и шуме, раздававшихся в квартире семейной пары.

За дверью уже происходили страшные события — разъяренная жена достала нож и начала без разбора наносить удары по своему супругу. Острие ножа в том числе коснулось сердца, брюшной полости и рук. Женщина продолжила нападение даже тогда, когда возлюбленный потерял сознание. В результате полученных травм глава семейства скончался.

Когда к месту происшествия приехала полиция, женщину сразу же задержали. В настоящее время ведется следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что стало причиной такого хладнокровного поступка, не уточняется.

Ранее сообщалось, что школьник из Перми нанес смертельные удары ножом дяде и бабушке.