Убившего отдыхающего из-за потерянного кольца на пляже мужчину задержали

В Ленинградской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отдыхающего из-за утери кольца. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Возбуждено уголовное производство по статье 105 УК РФ, квалифицирующей деяние как «Убийство».

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 31 июля на берегу Колтушского озера. Потерпевший, находясь в воде, случайно столкнулся с другим мужчиной и потерял кольцо.

Обратившись с просьбой о помощи в поиске украшения, он столкнулся с агрессивной реакцией. Злоумышленник, вооружившись ножом, нанес 25-летнему пострадавшему не менее восьми ударов, после чего покинул место преступления.

В результате оперативных мероприятий был задержан 38-летний гражданин. В скором времени ему будет предъявлено официальное обвинение и определена мера пресечения. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что открывший стрельбу с балкона кемеровчанин получил условный срок.