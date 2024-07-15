Убившему мужчину арматурой из-за дорожного конфликта в Подмосковье предъявили обвинение

Автомобилисту из Подмосковья, который убил другого водителя в ходе дорожного конфликта, предъявили обвинение, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в субботу на улице Баженова в городе Жуковский. Между мужчинами возникла потасовка, в ходе которой один распылил другому в лицо перцовый баллончик, последний в ответ ударил оппонента по голове арматурной палкой.

Следователи и криминалисты изъяли перцовый баллончик и металлическую трубу. Назначен ряд экспертиз. Сегодня следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте 21-летнего обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в Московской области вынесли приговор двум мужчинам, которые девятнадцать лет назад совершили двойное убийство.